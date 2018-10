Ierse kerk: genoeg van blasfemie-verbod

Wat betreft de Iers Kerk heeft het verbod op godslastering zijn langste tijd gehad. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte

DUBLIN - De Ieren mogen zich vrijdag in een referendum uitspreken over het blasfemie-verbod in hun grondwet. Alles wijst erop dat ze van het verbod af willen, want zelfs de Ierse kerken vinden het niet langer van deze tijd.