Mysterie rond robijnen bruiloft Theo en ’nachten’ met Corrie

„We zijn erg trots om aan te kunnen kondigen, dat we onze robijnen bruiloft mogen vieren”, schrijven Theo en Marleen in de krant (zie beeld onder). Er komt een ’groot feest’ dat maar liefst twee uur zal duren. Iedereen is uitgenodigd. Een cadeau? Niet nodig.

Onder de op zichzelf al opmerkelijke advertentie - die viraal gaat via onder meer Dumpert - staat een ingezonden bericht van ene ’Corrie’ die Theo feliciteert. „Je besluit om de overstap niet te wagen, moet ik respecteren. Ik hoop dat je onze nachten samen nooit zult vergeten”, besluit Corrie.

’Corrie’ lijkt te reageren op deze advertentie.

Wie zijn ze?

Het gaat vermoedelijk om grappenmakers met een lange adem. Al sinds 2017 houden Theo en Marleen het dorp Vlierden in zijn greep met beterschaps-, verjaardags-, en verhuiskaartjes. Erg attent, maar niemand kent het stel.

Dorpsbewoner Eric kreeg begin dit jaar een kaartje toen hij z’n arm brak op de ijsbaan. „Lief, maar ik zei tegen mijn vrouw: ik ken die twee helemaal niet!”, vertelde hij tegen Omroep Brabant.