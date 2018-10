Poeder in bompakketten New York onschuldig

Commotie bij de redactie van CNN. Ⓒ EPA

WASHINGTON - Het witte poeder dat in een envelop was bijgevoegd aan pakketjes met pijpbommen die naar New York zijn gestuurd, is waarschijnlijk onschuldig. Het spul vormde volgens een eerste analyse geen „biologische dreiging.” Dat heeft een functionaris van de federale politie FBI donderdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het moet nog worden uitgezocht om welke stof het precies gaat.