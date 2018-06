’Jihadouders sturen meisjes op zelfmoordmissie’

Een jong meisje kwam vorige week vrijdag om bij een aanslag in een politiebureau in de Syrische hoofdstad Damascus. Daarbij vielen verder geen doden, maar drie agenten raakten gewond. Volgens staatsmedia was het meisje nog maar zeven jaar oud. Mogelijk werd haar explosief op afstand tot ontploffing gebracht.

Nu wordt op sociale media een video gedeeld waarop te zien zou zijn dat de ouders van het kind afscheid nemen voor de aanslag. Een man zou de kinderen leren hoe ze de bom moeten laten ontploffen. De meisjes, die zeven en negen jaar oud zouden zijn, zeggen allebei ’Alahu Akbar’, waarna een in boerka geklede vrouw de meisjes kust.

Of een van de meisjes daadwerkelijk achter de zelfmoordaanslag zit, is onduidelijk. Volgens Al-Arabiya is de man in de video een voormalig lid van terreurbeweging al-Nusra. Syrische activisten bevestigen de authenticiteit van de beelden tegenover de nieuwszender.