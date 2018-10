Proces tegen separatisten Catalonië op handen

De rechters van het Spaanse hooggerechtshof hebben bekend gemaakt dat de onderzoeksfase is afgerond. De zittingen beginnen waarschijnlijk eind dit jaar.

De achttien separatisten worden in staat van beschuldiging gesteld omdat ze een leidende rol zouden hebben gespeeld bij de afscheidingspoging. Ze worden beschuldigd van rebellie, misbruik van gemeenschapsgeld en ongehoorzaamheid - in de weken die volgden op 1 oktober 2017. Die dag werd een (in de ogen van Madrid) illegaal referendum gehouden.

Naast Junqueras staan ook voormalig regioministers Raul Romeva, Joquim Forn, en Jordi Turull terecht. Net als parlementsvoorzitter Carme Forcadell. Ook twee leiders van de belangrijkste Catalaanse burgerverenigingen worden vervolgd. De politici zitten al bijna een jaar in de cel.

Uitlevering

Zeven andere gevluchte leiders, onder wie de belangrijkste - de afgezette regiopresident Carles Puigdemont - verblijven nog in het buitenland en kunnen niet worden vervolgd. De Spaanse rechters hebben Duitsland, België, Schotland en Zwitserland wel verzocht om uitlevering, maar die landen weigeren dat.

Het proces is het belangrijkste in de geschiedenis van het Spaanse Hooggerechtshof sinds 1981. Toen stond oud-generaal Tejero terecht vanwege een coup in het Spaanse parlement.

Niet alleen de Spaanse openbare aanklager zal de Catalaanse leiders vervolgen in deze zaak, maar ook de extreem-rechtse politieke partij Vox. De komende maanden zullen beide partijen hun strafeis formuleren.