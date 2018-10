Verkeersofficier: foute bestuurder hard aanpakken

„De rechter houdt daar rekening mee als hij een straf oplegt aan een verdachte. Daarmee komt een beroepschauffeur er te vaak vanaf met een voorwaardelijke straf. Dat terwijl hij als professional juist het goede voorbeeld moet geven”, stelt de verkeersofficier.

In een strafzaak staat de verdachte centraal, waarbij het OM ook oog heeft voor slachtoffers of nabestaanden. Bij verkeersongevallen speelt het leed van het slachtoffer natuurlijk een hoofdrol, constateert Damen.

’Onsje meer’

„Maar ook de persoonlijke omstandigheden van de verdachte moeten worden meegewogen. Denk aan de gevolgen voor het gezin van de vrachtwagenchauffeur die zijn werk niet meer kan doen. Ik eis taakstraffen, soms gevangenisstraffen en bijna altijd een ontzegging van de rijbevoegdheid. Maar iemand die een ongeval veroorzaakt, moet minimaal door een rijontzegging voelen hoe belangrijk het rijbewijs is en hoe zuinig je daarop moet zijn. De strafmaat mag van mij dus een onsje meer zijn.”

Damen zegt dat op dit moment door de wetgever gewerkt wordt aan een aanpassing van de verkeerswet, waardoor de straffen hoger kunnen uitvallen als er achter het stuur geappt of gebeld wordt. „Dat geldt dan niet alleen als er een ongeval gebeurt, maar ook als dat net voorkomen wordt.”

"Voelen hoe belangrijk het rijbewijs is"

„Als officier van justitie vervolg ik steeds vaker bestuurders die op het strafbankje belanden nadat ze tegen iemand aanreden”, vervolgt Damen. „Niet omdat hun rem het begaf, maar omdat het lezen van het laatste appje belangrijker was. In het slechtste geval bestuurt iemand een vrachtwagen. Zo stond er deze maand in Arnhem een vrachtwagenchauffeur terecht die op zijn verjaardag achter het stuur de Facebookfelicitaties zat te lezen. Hij presteerde het om maar liefst 17 seconden (!) niet naar de weg te kijken. Twee zwaargewonden waren het trieste resultaat. Hij kreeg een taakstraf van 240 uur en alleen een voorwaardelijke rij-ontzegging van een jaar.”

Pakkans

Damen: „Regelmatig krijg ik de vraag waarom het hand-held bellen zonder ongeval geen strafbaar feit is. Juist omdat de gevolgen zo enorm groot kunnen zijn. Nu is het een verkeersovertreding die buiten het strafrecht om met een boete van €230 wordt afgedaan. Binnen de huidige wettelijke kaders zet het OM in op het zo groot mogelijk maken van de pakkans. Daarvoor kijken wij naar slimme camera’s zodat ook op kenteken gehandhaafd kan worden.”

Ook op de fiets kan het fout aflopen. „In maart nog stond een 23-jarige fietsster terecht die een oude dame omver had gereden. Die overleed. De rechter oordeelde dat de jonge vrouw als fietsster haar aandacht op de weg had moeten houden, in plaats van met haar telefoon bezig te zijn. 150 uur taakstraf was de opgelegde straf...”