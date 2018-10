Minister Bruins richt crisisstaf in voor ziekenhuizen

Volgens Bruins is er op het ministerie een crisisstaf ingericht om het faillissement in goede banen te leiden. Het UWV neemt salarisbetalingen over en het ministerie staat garant voor eventuele claims die vallen binnen het eigen risico van de ziekenhuizen. Die garantstelling is nodig zodat de ziekenhuizen hun aansprakelijkheidsverzekering behouden.

„Voor de korte termijn is hiermee de mogelijkheid gecreëerd om de patiëntenzorg in de beide ziekenhuizen op niveau te houden.” Aan een plan voor goede zorg in de regio op de lange termijn wordt nog gewerkt.

