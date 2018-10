’Hond Nero meenemen had goede reden’

Toen deze week bekend werd dat de kolossale Duitse dog van Van der Schoot in beslag was genomen, stonden dierenliefhebbers op hun achterste poten. Sociale media stroomden over met berichten dat het stijlloos en gevoelloos was om iemands ’beste vriend’ af te pakken. Dankzij een anonieme gulle geefster die zijn schulden deels betaalde, kreeg Van der Schoot na drie weken zijn hond terug.

Maar de zaken liggen volgens Rob Noy, die werkt bij de juridische praktijk RNV-beheer en in nauw contact staat met de deurwaarder, genuanceerder. „Deze man zegt dat hij uit principe niet betaalt, maar hij heeft al veel meer mensen gedupeerd. Hij is een notoire wanbetaler. In 2012 is er al een openbare verkoop geweest van zijn spullen vanwege wanbetaling. Diensten en goederen zijn niet betaald en hij heeft op meerdere plaatsen huurschulden.”

Pressiemiddel

Dat Van der Schoots hond in beslag is genomen, is ook niet zomaar gebeurd, legt hij uit. „Dat was om hem te dwingen te betalen. Dat pressiemiddel mag gewoon worden ingezet, omdat het dier economische waarde vertegenwoordigt. Dat doet een deurwaarder echt niet zomaar. Die heeft zich ook heel verantwoordelijk opgesteld voor wat betreft de opvang van de hond. Via de rashondenvereniging is er een opvanggezin gezocht. Dat is nu niet meer nodig, maar de hond is liefdevol verzorgd. Dat heeft zijn dochter ook gezegd. Waarschijnlijk beter dan bij hem. Want hij was internationaal chauffeur. Je kunt je dus indenken hoe vaak hij van huis was. Daarnaast troffen wij de hond buiten in de regen aan toen we hem in beslag namen. Nota bene zijn dochter verontschuldigde zich bij ons voor de hele situatie rondom haar vader. Ook is hij ontslagen vanwege diefstal op zijn werk. Daar is onlangs aangifte van gedaan.”

De voormalige werkgever van Van der Schoot, een Brabants transportbedrijf, bevestigt het verhaal. Hij wil niet met naam in de krant, maar wil wel een boekje opendoen over zijn voormalige chauffeur. „Hij heeft de creditcard van het bedrijf misbruikt voor privé-aankopen. Daarnaast hebben wij hem een fors bedrag aan salaris voorgeschoten waarnaar we nu kunnen fluiten”, aldus de ex-baas.

Verliespost

„We kregen mensen aan de poort die eerder door hem zijn opgelicht en hem in onze wagens hadden zien rijden. Hij heeft geen enkele compassie met anderen en speelt zelf het slachtoffer. Dat kan hij goed, hij windt mensen met zijn amicale gedrag om zijn vinger. Gezien zijn eerdere wangedrag hebben we het geld dat hij van ons heeft afgepakt maar als verliespost ingeboekt.”

Van der Schoot geeft in een reactie aan dat hij wel degelijk in staat is om zijn schuldenaren te betalen. „Maar dat doe ik niet. Ik ben inderdaad veroordeeld voor oplichting, maar dat was onterecht. Ik heb ook afgesproken dat ik de gulle geefster haar geld teruggeef als ze dat wil.”

Op de aantijgingen van zijn oud-werkgever wil hij verder niet reageren.