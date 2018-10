Ruzie in badmintonland

De groeibriljant uit Horst zit op een speciale topsportschool, trainde tot dit seizoen vijf keer in de week en komt uit voor Jong Oranje. Maar om daarvoor in aanmerking te blijven komen, moet ze op een hoog niveau spelen. Haar bondscoach wil dat ze in de tweede of derde klasse uitkomt.

Toen eind mei de competitie-indeling bij RBC bekend werd, schrok de familie Rovers dan ook danig, vertelt advocaat Edward Plass. „Leonie was niet bij de tweede of derde klasse ingedeeld.”

Zussen

Dat zou gekomen zijn doordat RBC enkele mannelijke topspelers binnengehaald had. Hun zussen kwamen mee naar de vereniging, uit praktisch oogpunt van vervoer, en namen de plaats van Leonie in.

Daarom zegde Leonie haar lidmaatschap bij RBC op. Ze werd in juli officieel lid bij Olympia. Bij alle overschrijvingen na 1 april geldt echter dat de oude club daarvoor officieel toestemming moet geven. Meestal gebeurt dat, stelt Plass. Maar dit keer niet. En daardoor kan Leonie helemaal geen wedstrijden meer spelen en moet ze wachten tot het begin van het nieuwe seizoen, volgend jaar september.

„Als gevolg wordt ze straks mogelijk niet meer opgeroepen voor Jong Oranje, waardoor ze haar topsportindicatie kan verliezen en van de school af moet”, zegt moeder Angela Rovers. „Ze raakt het plezier in de sport snel kwijt zo.”

Oneerlijker

De bond wees een dispensatieverzoek van Olympia af. Een badminton-rel was geboren. „Als we iedereen zomaar van club naar club laten hoppen vanwege ontevredenheid over de indeling, wordt het competitieschema een zooitje”, stelt Arthur van der Hoeff, advocaat van de Nederlandse Badminton Bond. „De competitie wordt er oneerlijker door. Het belang van de clubs doet er meer toe dan dat van een individuele speler.” Plass is het daarmee oneens. „Het gaat hier om bijzondere omstandigheden, vanwege de plotselinge plaatsing van familieleden van de topspelers.”

"Als iedereen zomaar van club naar club kan hoppen, wordt het schema een zooitje"

Wel heeft de bond RBC aangeraden om de overschrijving van Leonie toe te staan. Van der Hoeff: „Meer kunnen en willen we als bond niet doen. Het is een individueel conflict tussen speler en club.” Volgens vader Roland Rovers wilde RBC daar niet aan meewerken uit angst dat andere spelers dan ook zouden vertrekken.

Van der Hoeff vraagt zich daarom af waarom de familie Rovers niet RBC voor de rechter heeft gesleept. „Onze zoon speelt nog altijd bij die club”, zegt vader Roland. „We willen RBC daarom echt niet kapotmaken.”

Hij begrijpt het standpunt van de club echter niet. „RBC zou er helemaal niets aan verliezen als Leonie bijvoorbeeld voor een jaartje uitgeleend wordt aan Olympia, wat we eerder ook voorgesteld hebben.”