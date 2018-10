Notaris op één dag dubbel geschorst na blunder

De Kamer voor het Notariaat verweet hem „verwijtbaar” en „laakbaar handelen”, waardoor hij „het vertrouwen in het notariaat ernstig heeft geschaad.” De Zeeuwse notaris had een blunder gemaakt bij het opstellen van een testament, waardoor ruim een half miljoen euro van een erfenis in verkeerde handen terechtkwam.

Toen de betrokken familie hem op de fout wees, bleef een inhoudelijke reactie twee jaar lang uit. En dat bleef ook zo nadat de familie de notaris aansprakelijk had gesteld voor de schade. Hij verwees hen slechts naar zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, terwijl die helemaal niet op de hoogte bleek van de hele kwestie.

Erfenis

Ook bij de andere klagers maakte notaris Sarneel fouten bij de afwikkeling van een erfenis, waardoor de klant onbewust een onjuiste belastingaangifte deed. Klachten hierover werden opnieuw niet inhoudelijk beantwoord.

De tuchtrechter geeft de beide klagers gelijk en schorst notaris Sarneel in totaal voor drie weken. Vooral ook omdat hij al vier keer eerder is berispt of gewaarschuwd naar aanleiding van klachten. „Kennelijk hebben deze maatregelen bij de notaris niet tot een beoogde verbetering van zijn handelwijze geleid”, concludeert de tuchtrechter.

Gebeterd

De notaris zegt inmiddels zijn leven te hebben gebeterd. „Ik voel door deze tuchtzaken terdege de urgentie om dit soort situaties voortaan te voorkomen en ik ga daar dan ook mijn uiterste best voor doen”, laat Geertjan Sarneel weten.

Rob de Haan van verkoopjevordering.nl laat in een reactie op de schorsing weten dat volgens hem de grootste pijn niet zit bij datgene wat de notaris fout heeft gedaan, maar bij de afwikkeling daarvan. „Waar gehakt wordt, vallen spaanders, maar dan moet je ze wel opruimen. En juist dát heeft de notaris nagelaten. De vraag rijst of deze notaris wel geschikt is voor zijn baan. Een akte passeren kan elke notaris. Een goeie notaris bewijst zich pas als er dingen niet goed gaan.”