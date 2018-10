Haalt Rutte III ook zijn tweede verjaardag?

Geen taart of andere feestelijkheden nu het vandaag precies een jaar geleden is dat Rutte III werd beëdigd, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd. De premier is immers van de soberheid. Maar het gebrek aan slingers vandaag betekent niet dat ze in de coalitie sikkeneurig zijn over het resultaat van de langste kabinetsformatie ooit.

Bij alle regeringspartijen valt te horen dat het binnen de coalitie redelijk naar tevredenheid draait. Ja natuurlijk, er is veel onderling overleg. Ja, er zijn eindeloze Whatsapp-sessies tussen Kamerleden over de koers van de coalitie.

Afspreken

En ja, aan het begin botste het wel echt tussen de ’whips’. Dat zijn de vice-fractievoorzitters die onderling afspreken voor welke moties coalitiepartijen wel en niet mogen stemmen in de Kamer. Maar uiteindelijk komen de partijen er onderling wel steeds uit. Steeds makkelijker ook. Het overleg over het ’heroverwegen’ van de dividendbelasting was uiteindelijk zo gepiept.

Maar dat is het proces. Fijn dat de machine zonder al te veel piepen en knarsen draait, maar daar moet toch uiteindelijk ook een resultaat uitkomen? Bij een rondgang langs betrokken coalitieleden - off the record, want anders komen er helaas weinig echte antwoorden - blijkt dat de vier partijen voor het resultaat vooral naar de toekomst kijken. Dat resultaat moet voor het belangrijkste deel nog komen. Het besluit om de gaskraan dicht te draaien vindt iedereen historisch, maar verdere grote besluiten - zoals het verlagen van de belasting - komen nu pas aan bod. En de investeringen in defensie en politie die door het kabinet worden gedaan, die merkt men ook niet direct. En het onderhandelen over pensioenen en klimaat laat men voorlopig aan vakbonden en ’klimaattafels’.

"Meeste zorgen over de VVD"

Het is voor de vier partijen misschien ook niet zo erg dat het resultaat op zich laat wachten, als het maar wel komt. Op tijd. Coalitiepartijen hopen de taart, de beloning vanwege de kabinetsdeelname, niet vandaag op de verjaardag te eten maar als het even kan rond de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. Dan resultaat tonen heeft electoraal het meeste nut, weten ze maar al te goed. Zo hoopt D66 vurig dat er vlak voor die tijd een klimaatakkoord ligt. „Dat is waarom wij in het kabinet zijn gestapt”, zegt een betrokkene van die partij, „dat willen we dan laten zien.” Bij de VVD willen ze dan weer met zaken als belastingverlaging schermen.

Gedoogpartner

Een verjaardag is ook een mooi moment om vooruit te kijken. Alle coalitiepartijen houden er serieus rekening mee dat het kabinet komend jaar door de verkiezingen zijn meerderheid verliest in de Eerste Kamer. Maar veel stress daarover is er nog niet. Ze gaan ervan uit dat er indien nodig een gedoogpartner te vinden moet zijn.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Welke partij moet dat dan doen? „Er is nog wat sentiment over GroenLinks”, zegt een CDA’er met gevoel voor understatement. Ook andere coalitiepartijen, op D66 na, zien het niet meer zitten met de partij die de formatie tijdenlang traineerde. „Jesse zet zich buitenspel”, zegt een CU’er.

50Plus, SGP en PvdA worden ook geopperd in de coalitiepartijen. „Praten kan altijd, maar het zal lastig worden”, belooft 50Plus-voorman Henk Krol alvast. Zijn eis voor deelname - de rekenrente aanpassen zodat er hogere pensioenen kunnen komen - ligt vooral bij D66 lastig. Net als het idee van de SGP als gedoogpartner.

Blijft dan toch de PvdA over? Diezelfde PvdA die net een motie van wantrouwen heeft ingediend tegen Rutte? In de coalitie vertrouwen ze erop dat PvdA-leider Asscher wel bijdraait. De PvdA’er laat in een reactie echter fel blijken weinig in een vaste gedoogrol te zien. „Rutte III heeft een jaar lang niets anders gedaan dan het referendum afschaffen en de dividendbelasting afschaffen.” En nu die laatste toch niet wordt afgeschaft, gaat het vrijgekomen geld naar het bedrijfsleven. „Rutte III moet en zal er zijn voor de grootste bedrijven. Het betekent dat wij per wet zullen bekijken of we voorstemmen.”

"Welke gedoogpartner viert het dan mee?"

Dus blijft een van de grootste vragen voor het komende jaar: welke gedoogpartner viert mogelijk de tweede verjaardag van het kabinet mee? Bij CU en D66 zien ze dat ze weinig reden hebben tot grote zorg: als het kabinet de meerderheid houdt bij de verkiezingen, is dat het best. Maar mocht er toch een gedoogpartner nodig zijn, dan gokt CU erop dat dat een christelijke of linkse partij is. En D66 rekent op een partner aan de linkerkant. Op die manier kan het kabinetsbeleid iets in hun voordeel verschuiven.

Risico’s

En daar liggen dan ook direct de risico’s voor het kabinet, zien de coalitiepartijen. Wil het kabinet de tweede verjaardag halen, dan moet bijvoorbeeld de grootste partij ook tevreden blijven. De plannen met de dividendbelasting en loondispensatie gaan niet door, tekent de VVD dan straks nog wel enthousiast voor de klimaatplannen, vragen ze zich bijvoorbeeld in de coalitie af.

„Wat haalt de VVD nog uit kabinetsdeelname?”, vraagt een D66’er die denkt dat de liberalen zich dat ook gaan afvragen en koerswijzigingen willen. En waar de buitenwereld misschien denkt dat datzelfde D66, met een nieuwe leider, het meest instabiel is, maken betrokkenen uit de drie andere coalitiepartijen zich toch het meest zorgen over de VVD. „De dynamiek in die partij is het spannendst”, zegt een betrokken CDA’er.

Dat Klaas Dijkhoff in coalitieoverleg te laconiek zou doen en daarbuiten wilde plannetjes oppert die hij niet eens met zijn eigen partij bespreekt, wordt met zorg bekeken. Een coalitie-Kamerlid: „Die partij is op en leeg, heeft ministers die het niet laten zien, en met de problemen met Italië krijg je straks ook nog een herhaling van de discussie over de Griekse steun.” Kansen op problemen zijn er dus heus, maar vooralsnog draait de machine door.