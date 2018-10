Zonnepanelen bron van brand

„Wij hebben het afgelopen jaar een flinke stijging gezien van het aantal branden door ondeugdelijk geïnstalleerde zonnepanelen”, vertelt Maurice de Beer van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Fouten

Steeds meer particulieren investeren hun geld in zonnepanelen. „Ze schieten in Rotterdam en omgeving als paddenstoelen uit de grond. Hele daken worden er mee belegd. Er zijn geen vergunningen voor nodig. Daarvoor pleiten we ook niet, maar we constateren wel dat er veel branden door verkeerde montage ontstaan. Het zijn overigens niet de zonnepanelen die voor problemen zorgen. Veel installateurs houden zich gewoon niet aan de bouw- en elektrotechnische instructies. Bij particulieren is er vaak na de montage geen opleveringsinspectie die controleert of de zonnepanelen goed zijn gemonteerd. Daardoor komen die fouten ook niet aan het licht.”

Volgens De Beer komen veel branden voor doordat de panelen te dicht op het dak worden gemonteerd. „Je kunt dat vergelijken met halogeenlampjes die ruimte moeten hebben om de warmte kwijt te kunnen raken. Die kun je ook niet te dicht op elkaar zetten. Dan ontstaat er ook brand.”

"Problemen door montagefouten"

Het gaat vaak om kleine brandjes, maar wel met een groot gevaar. „In een woning hebben mensen te maken met 220 volt, maar bij zonnepanelen is dat duizend volt. Wij blussen wel de brand, maar het gevaar is dan nog niet geweken. We hebben dan ook expertise nodig van de installateurs en die zijn in het enorme woud van bedrijven die particulieren van zonnepanelen voorzien niet makkelijk te vinden”, legt de brandweerman uit. „Ze moeten snel bereikbaar zijn om de situatie veilig te stellen. Wij kunnen bijvoorbeeld bij gaslekkages altijd een beroep doen op Stedin. In dit geval is dat lastiger. Nu moeten we op zoek naar een elektricien of via een verzekeringsmaatschappij dat regelen, zodat iemand het dak kan veiligstellen.”

Opleveringsinspectie

De Beer zou graag zien dat particulieren na de installatie ook een opleveringsinspectie laten doen, om te voorkomen dat ze op het gebied van veiligheid een risico lopen. „Zo kun je meteen zien dat het veilig is geïnstalleerd en kan bij zorgen meteen een specialist worden gebeld.”

De Beer constateert verder dat particulieren vaak al voor de brand signalen hebben dat het fout kan gaan. „Dan hebben ze de zonnepanelen al drie dagen lang horen brommen en korte tijd later staan wij er. Dan is het kwaad al geschied. Er moet betere voorlichting komen, want de branche zelf zit hier toch ook niet op te wachten?”