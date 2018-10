Reactor Petten uitgeschakeld na lekkage

PETTEN - De Hoge Flux Reactor in Petten is uitgeschakeld nadat een hoeveelheid verontreinigd water is gelekt in een kruipruimte. Volgens exploitant NRG is de de reactor veilig uitgeschakeld nadat de lekkage was ontdekt. Er is volgens NRG geen gevaar voor de omgeving. De lekkage is verholpen.