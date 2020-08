Ⓒ Hollandse Hoogte | Camera Press Ltd

In de rubriek 'Tussen de lakens' vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Mila (32). Waar heel Nederland bijna bezwijkt onder de hitte, maakt het Mila juist enorm opgewonden. "Ik denk de hele dag aan seks. En mijn vriend ontkomt er ook niet aan dat we het volledig bezweet doen."