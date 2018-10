Zware aardbeving bij Grieks eiland Zakynthos

Volgens het Europees seismologisch centrum EMSC was de beving zo’n 46 kilometer ten zuidwesten van Zakynthos en had die een kracht van 6.6. Volgens de brandweer en de politie zijn er geen slachtoffers. Er is hier en daar schade, onder meer aan de haven, berichtten lokale media. Na de beving noteerde de EMSC in de daaropvolgende drie uur nog zeker vijf sterke naschokken

De beving vond plaats op ruim slechts iets meer dan tien kilometer diepte, waardoor de kracht versterkt werd. Volgens ooggetuigen op Zakynthos is op veel plaatsen de stroom uitgevallen. Mensen zijn de straat op gevlucht en zoeken onderdak in de parken. Op het eiland blijven vrijdag de scholen dicht, die worden eerst op veiligheid gecontroleerd.

In de Ionische Zee vinden vaak grote aardbevingen plaats. In 1953 was er een beving met een kracht van 7.2 in de regio die aan bijna vijfhonderd mensen het leven kostte.

Weet u meer? Bent u op Zakynthos? Dan komen we graag met u in contact: nieuwsdienst@telegraaf.nl