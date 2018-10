Bomexperts zoeken in distributiecentrum Miami

De politie van Miami-Dade County meldt dat haar explosievenopruimingsdienst met een afdeling speurhonden in de wijk Opa-locka samenwerkt met de federale autoriteiten n het onderzoek naar de tien bompakketten die zijn verstuurd naar hoge Democraten en naar het kantoor van CNN in New York.

