Vrouw loopt kleuterschool in China binnen en steekt op kinderen in

De vrouw zou de kleuterschool in de stad in het midden van China zijn binnengelopen. Daar begon ze op de kinderen in te steken. Ze werd overmeesterd door medewerkers en beveiligers. De politie heeft de 39-jarige vrouw inmiddels gearresteerd. Het is onbekend wat haar motief is.

