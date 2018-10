Rutte en Trudeau samen voor de klas

„Ik snap het niet, waarom heeft u wiet gelegaliseerd?” De tieners joelen bij de vraag. Hij is gericht aan Trudeau, die samen met Rutte ontspannen op het podium zit. Elk een kruk, beiden licht overhemd met donkere stropdas, opgestroopte mouwen en een brede grijns.

Toen Trudeau hoorde dat Rutte als premier gewoon les bleef geven, dacht hij twee dingen. „Ik vroeg mijn staf, wacht, kán je les blijven geven als premier?” En: „Daar moeten we wat mee als Mark naar Ottawa komt.” En dus mochten een paar honderd Canadese scholieren de beide premiers het hemd van het lijf vragen.

"Het klinkt wat conservatief, maar probeer het helemaal niet"

Er kwamen vragen over vrouwen in de techniek, het klimaat en lhgbt-rechten. Maar één onderwerp had dus de bijzondere aandacht van de Canadese jeugd. Premier Trudeau had kort daarvoor wiet gelegaliseerd. Maar niet alle leerlingen snapten waarom.

Het was niet de eerste keer dat Trudeau dat duidelijk moest maken „Dat moest ik ook aan mijn 11-jarige uitleggen toen ik vorige week thuiskwam. ’Papa waarom heb je dat nou gedaan?’” Trudeau legde uit dat Canada op deze manier de handel in drugs onder controle wil krijgen. „Elk kind op deze school kent wel iemand die wiet kan verkopen, iedereen kan er aankomen. Dat moet veranderen.”

Gegniffel

„Nederland doet het anders”, gooit Trudeau het balletje op naar Rutte. In het publiek wordt gegniffeld. Zoals op zoveel plekken in de wereld denken de jongeren hier ook meteen aan joints en coffeeshops als ze over Nederland horen.

Maar die aanpak is „niet helemaal succesvol”, zegt Rutte. De koffieshops kunnen niet legaal inkopen, Nederland heeft te maken met buurlanden, en de wiet wordt steeds sterker.

Daarom heeft Rutte ook een waarschuwing voor de Canadese kinderen. „Ik heb vrienden wiens kinderen zijn verslaafd aan marihuana. Die hebben serieuze geestelijke problemen.” Daarom is de beste oplossing duidelijk volgens Rutte: „Het klinkt wat conservatief, maar probeer het helemaal niet.”

Niet alle scholieren zijn overtuigd dat het legaliseren de oplossing is. „Ik heb het idee dat je het dan juist makkelijker maakt voor kinderen om er aan te komen”, zegt een van hen na afloop. En het is al zo aanwezig op school. „Als ik de toiletten binnenkom dan ruik ik het meteen.”

Selfies

Na afloop lopen Rutte en Trudeau handenschuddend en selfies makend door de zaal. Vooral Trudeau wordt belaagd door scholieren. Maar ook Rutte heeft indruk gemaakt. „Hij nam echt de tijd voor me bij mijn selfie, en ik was het eens met veel van de dingen die hij zei. Dat was best cool.”