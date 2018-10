Mysterie rond dode vogels

Er geldt in het park sinds gisteren een uitlaatverbod voor honden en met roodwit lint zijn delen afgezet. Dode vogels worden snel weggehaald. Raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren, die gisteren kwam kijken, had het gevoel in een ’crime scene’ te zijn beland. „Dat zoveel vogels op deze plek uit de lucht vallen, moet een oorzaak hebben en die moet worden onderzocht. Mocht er sprake zijn van vergiftiging, dan moet hier hard tegen worden opgetreden.”

Het Huijgenspark is bepaalde perioden in het jaar ’uitverkoren’ door extreme hoeveelheden spreeuwen, die in de bomen slapen. De buurt kent de herrie, de zwarte golven van de vogels in de lucht en de vogelpoep, maar dit is nieuw. Afgelopen weekeinde haalde de dierenambulance een lading van dertig vogels op, woensdag waren het er tientallen en ook gisteren bleken er vele dode vogels te vinden.

De medewerkers van vogelasiel De Wulp hopen dat er snel meer duidelijk komt. „Onze dierenarts heeft vijf exemplaren bekeken en zag bij twee lichte inwendige bloedingen, maar waarschijnlijk veroorzaakt door de val”, aldus medewerkster Sharon Lexmond. „Voor de rest was er aan de binnenkant eigenlijk weinig raars te zien.” Mogelijk is gif de oorzaak, maar het kan ook een ziekte zijn. „Het gaat in elk geval snel. De dieren zijn niet vermagerd, lijken niet ziek. Ze vallen gewoon dood uit de boom.”