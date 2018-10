Toerist weer welkom op opgepoetst Boracay

De eerste toeristen arriveren op het schoongepoetste paradijsje Ⓒ AFP

BORACAY - Het populaire Filipijnse vakantie-eiland Boracay is vrijdag heropend voor het toerisme, na een grondige schoonmaakbeurt die een half jaar heeft geduurd. In april moest het eiland worden gesloten voor vakantiegangers op last van president Rodrigo Duterte, die Boracay omschreef als „een beerput.”