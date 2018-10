Weinig schade door aardbeving bij Zakynthos

De trilling werd gevoeld tot in Italië, Libië, Malta en Albanië. De Griekse autoriteiten waarschuwden voor een tsunami, maar trokken die waarschuwing kort daarna in.

Volgens het Europees seismologisch centrum EMSC was de beving zo'n 46 kilometer ten zuidwesten van Zakynthos en had die een kracht van 6.6. Na de beving noteerde de EMSC in de daaropvolgende drie uur nog zeker vijf sterke naschokken.

De beving vond plaats op slechts iets meer dan tien kilometer diepte, waardoor de kracht versterkt werd. Op het eiland blijven vrijdag de scholen dicht, die worden eerst op veiligheid gecontroleerd.