‘Beving Zakynthos was nachtmerrie’

„We lagen in Hotel Diana Palace in bed toen we wakker werden door hevige trillingen. We dachten dat het hele gebouw zou instorten en renden naar buiten. Het personeel bleef rustig, maar wij vonden het heel eng. Een nachtmerrie op mijn verjaardag”, vertelt Lisa nog in shock.

Spookachtige taferelen op Zakynthos, waar toeristen ’s nachts uit hun bed werden geschud. Ⓒ Eigen foto

Alles ging volgens haar heen en weer. „Blijven staan ging nauwelijks en overal ging het alarm af. We zijn enorm geschrokken en hebben de hele nacht niet meer geslapen, ook door de vele naschokken. Morgen kunnen we gelukkig weer naar huis. Ik sta nog te trillen op mijn benen.”

Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers, maar er is wel veel schade. De stroom viel tijdelijk uit. Er zijn in het gebied vaker aard- en zeebevingen.