Arrestatie na plofkraak Schalkhaar

SCHALKHAAR - De politie in Schalkhaar (Overijssel) heeft vrijdagochtend een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de plofkraak van een pinautomaat aan de Lindeboomsweg enkele uren eerder. Agenten vonden de verdachte in een park. Zijn identiteit is nog niet bekend. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.