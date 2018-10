Den Haag wil geen enkele betoging bij moskee

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil zondag geen enkele demonstratie toestaan bij de As-Soennah-moskee in Den Haag. Eerder vrijdag verbood de rechter in kort geding een betoging van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet bij de moskee. Vrijdagmiddag besloot Krikke ook de tegendemonstratie van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH), die eveneens is gepland bij het gebedshuis aan de Fruitweg, niet toe te laten.