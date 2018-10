Identitair Verzet blaast betoging Den Haag af

De actiegroep wilde demonstreren bij de moskee aan de Fruitweg, die zij ziet als een ,,salafistisch centrum''. Salafisme is een streng orthodoxe stroming binnen de islam.

De groep is diep teleurgesteld over het verbod van de rechter, die daarmee een besluit van de Haagse burgemeester Pauline Krikke bekrachtigde. ,,Het is belachelijk, want het betekent eigenlijk dat er geen enkele betoging kan zijn bij moskeeën. We vinden dat in strijd met het recht op demonstratie'', aldus de woordvoerder.

Krikke besloot vrijdagmiddag ook de tegendemonstratie van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH), die eveneens was gepland bij het gebedshuis aan de Fruitweg, niet toe te laten. Deze organisatie moet met haar betoging uitwijken naar het Zuiderpark.

De burgemeester vindt dat net als bij de betoging van het Identitair Verzet ook bij de betoging van islamitische organisaties de kans bestaat op onrust en verstoringen van de openbare orde. De moskee ligt bij woningen en trams. Zelfs een massale inzet van de politie kan een mogelijke onveiligheid niet voorkomen, aldus de gemeente.

Er zijn vijf tegendemonstraties aangekondigd tegen het Identitair Verzet. Naast het SIORH zijn dat het Platform tegen Racisme, Movement X, een groep particulieren en een anti-fascistisch initiatief. Het gaat in totaal om honderden mensen. Der gemeente heeft nog geen afzeggingen ontvangen van deze clubs.