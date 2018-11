’Schrikbarend dat landgenoten in goot belanden’

Een groeiend aantal studenten, werkenden en zelfs gepensioneerden moeten in de nachtelijke opvang doorbrengen omdat we voor hen geen vaste verblijfplaats ter beschikking hebben. Dit bericht deed mij even weer een beetje terugdenken aan Heumensoord in oktober 2015.

Daarin maakten een aantal asielzoekers rechtsomkeert, omdat zij ontevreden waren over het verblijf wat hen daar geboden werd. Zij hadden een heel andere voorstelling wat hen hier te wachten stond em het verblijf voldeed totaal niet aan hun verwachtingspatroon.

Tienduizenden van hen hebben hier een huis toegewezen gekregen, hebben hun gezin laten overkomen en hebben hun leven grotendeels - zo mogelijk - weer kunnen oppakken. Tenenkrommend om te vernemen dat we ditzelfde onze eigen bevolking nog niet kunnen bieden

Mario Verhees, Asten