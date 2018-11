’Werkende burgers in opvang is van de zotte’

Dat burgers door externe omstandigheden van de nachtopvang gebruik moeten maken? Terwijl voor de asielzoeker B&B beschikbaar is en voor diegene met verblijfstatus woningen gebouwd worden?

Geen wonder dat steeds meer burgers in opstand komen. Wij zijn te netjes om te dreigen en te kraken. En zeker weten dat als een autochtoon een woning of pand zou kraken, die in de kortste keren eruit gezet gaat worden.

Gigantisch veel leegstand in kantoorcomplexen, die relatief gemakkelijk kunnen worden omgebouwd tot appartementen. Breng daar de asielzoekers onder en geef de nieuwbouw aan de eigen burger.

Ik hoop toch zo dat nu eindelijk eens bij de verkiezingen die partijen afgestraft worden die de burgers al jarenlang beliegen en bedriegen.

Mevrouw I. Gerards, Landgraaf