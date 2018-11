’Woningnood had allang opgelost kunnen zijn’

Kabinet Rutte heeft flinke spaanders laten vallen; bezuinigen in een krimpeconomie. De helft van de bouwvakkers hebben zich laten omscholen en de helft van bouwgerelateerde bedrijven zijn failliet gegaan tijdens de crisis.

Minister Blok, de voormalige minister van Volkshuisvesting, tuigde de verhuurdersheffing op waardoor woningbouwverenigingen niet konden bijbouwen. De VVD is sowieso al tegen corporaties.

Helaas is niet iedere Nederlander in staat een huis te kopen. En met deze prijzen vissen de minima en middenklasse achter het net. Laat oudere mensen permanent in recreatiewoningen wonen, dit lost al direct wat op. Oudere willen tegenwoordig niet in een seniorenwoning van 40m2 wonen.

En maak een hoge snelheidsverbinding naar het westen vanuit het noorden. Hier zijn nog zat betaalbare woningen, alleen geen werkgelegenheid.

Sandra Bronkhorst Dros, Leeuwarden