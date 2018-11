’Gezondheid is de grootste schat’

Ziekte is een onderdeel van het leven en zal dus altijd geld kosten in plaats van opleveren. Ziekenzorg kost en levert geen duidelijke winst op anders dan dat men bij verbetering geen extra kosten voor het normale gewone leven moet betalen. Voedsel kost geld, slapen ook, gezellig bij elkaar zitten kost ook geld.

Wat wil men nu met de kreet: het ziekenhuis is niet rendabel, terwijl er elke dag mensen naar toe gaan en geholpen worden? Gaat men voor de lol? Neen, de meesten niet natuurlijk. Dus is het dan wel of niet rendabel en waarom is het ene ziekenhuis goedkoper in zijn functioneren dan het andere? Het zal hoe dan ook geld en inspanning kosten. Regionaal zijn er al vele verschuivingen geweest in ziekenzorgvoorzieningen, maar heeft de ene plek meer geluk - demografisch gezien - dan de andere?

Het is de wet van de natuurlijke vraag en aanbod die tot plaatsing van de ziekenhuizen hebben geleid, net zoals het ontstaan van steden en andere voorkeurslocaties. De zorg in Nederland is goed, daar horen geen ’virtueel te achten’ faillissementen bij en zeker geen onterechte ontslagen voor hulpverleners. Daar hoort de Nederlandse belastingpool als onderdeel van een normale miljardenbegroting gewoon voor in te staan.

Hans van den Berg