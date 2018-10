IJsselmeerziekenhuizen voorlopig nog open

De rechter-commissaris constateert dat er een situatie is waarbij „voorlopig een verantwoorde voortzetting mogelijk is.” Dit is „dankzij de inzet van de curatoren, het zeer betrokken personeel en de hulp van de omliggende ziekenhuizen”, aldus een bericht van de rechtbank vrijdag. Ook is er financiële steun van de zorgverzekeraars, waaronder het Zilveren Kruis.

De curatoren werden aanvankelijk geconfronteerd met „een nagenoeg onvoorbereid faillissement van de ziekenhuizen en hebben zo goed en zo kwaad als dat kon geprobeerd overzicht te krijgen en te bezien hoe het verder moet”, aldus de rechtbank.