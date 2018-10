Homopinguïns trotse papa’s van hun eerste baby

Voor de medewerkers was het al snel duidelijk dat het tweetal smoorverliefd was op elkaar. Zo brachten ze net als heteroseksuele pinguïns samen het broedseizoen door en bouwden ze samen een nestje met kiezelsteentjes. Een gezin stichten lukte natuurlijk helaas niet, maar daar verzon het personeel een list voor.

Dummy

Het homokoppel kreeg van de verzorgers een dummy-ei, om te zien hoe ze daarmee om zouden gaan. Het bleken voorbeeldige ouders, waarna de verzorgers besloten over te gaan tot adoptie. De tortelduifjes kregen een bevrucht ei van hun collega-pinguïn die er twee had.

Op 19 oktober kwam er een einde aan het broeden, toen het ei van Sphen en Magic openbrak, en hun kleine spruit het levenslicht zag. De babypinguïn luistert voorlopig naar de naam Sphengic, vernoemd naar zijn beide papa’s, maar de definitieve naam zal bekendgemaakt worden als het geslacht bekend is.

Opvoeding

Volgens de verzorgers zal Sphengic er weinig van meekrijgen dat hij opgroeit bij twee vaders. Pinguïns verdelen de zorg over hun nakomelingen gelijk en er is geen verschil tussen de taken van mannetjes en vrouwtjes-pinguïns volgens pinguïn-expert Tish Hannan, van de pinguïnafdeling van het aquarium.