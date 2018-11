’Groot gelijk: verkeershufters harder aanpakken’

Alleen moet hij de rechters die meer rekening houden met de daders dan de slachtoffers nog zo ver zien te krijgen. Met drank op achter het stuur of bellen moet keihard worden aangepakt en definitief voor langere tijd het rijbewijs inleveren en geen verzachtende omstandigheden toepassen.

Soft zijn voor wangedrag is de beste manier om toenemend wangedrag te garanderen. Daar mogen onze rechters best eens over nadenken. De oorzaak van kwaad is de softheid waarmee er gestraft wordt.

Veel zwaardere straffen is het enige dat resultaat geeft, al zullen er weer van die softies opstaan die dat gaan ontkennen. Er moet veel meer aandacht aan de slachtoffers worden besteed dan aan die schuldige daders.

Verkeersofficier Achilles Damen heeft het grootste gelijk van de wereld door te stellen dat de foute bestuurder(-ster) veel harder aangepakt moet worden.

Gerard Rood, Stede Broec