De Nederlanders lezen bijna niet meer; geen kranten en geen boeken. Enkel digitaal wil er nog wel eens een kort nieuwsberichtje worden geconsumeerd, maar dat is het voor de meesten dan ook wel, vindt C. Jurna, lerares Nederlands.

In de discussie over de verloedering van de Nederlandse taal mis ik een aantal belangrijke zaken. Ten eerste is er de desastreuze invloed van andere talen, mede veroorzaakt door de steeds meer internationale samenstelling van onze bevolking. Het foutief gebruik van 'de' en 'het' is daar een voorbeeld van.

Zelfs op de universiteiten en hogescholen is er een trend om colleges steeds meer in het Engels aan te bieden in plaats van in het Nederlands, vanwege de grote taaldiversiteit van het luisterend publiek. Verder moeten we de invloed van sms-taal en straattaal niet onderschatten.

En als laatste veroorzaakt het feit dat er bijna niet meer handmatig geschreven wordt, ook een grote achteruitgang van de spellings- en stijlvaardigheid. We zetten gewoon de spellingscontrole aan en letten verder nergens meer op.

Mevrouw drs. C. Jurna, lerares Nederlands