Wintertijd begint winters

Er zijn opklaringen en de temperatuur daalt naar het vriespunt. Op sommige plaatsen komt het tot lichte vorst. Aan zee ligt de temperatuur enkele graden boven nul en is kans op een bui. Dat meldt Weerplaza. Het is een flinke omschakeling. Konden we afgelopen twee weken nog genieten van bijna zomers weer met soms 24 tot 28 graden, komend weekend kunnen de mutsen en handschoenen weer uit kast.

Zondag waait een gure noordoostenwind en wordt het hooguit 6-8 graden. Op de meeste plaatsen is het droog met wat zon. Maandag en dinsdag is het met 4-7 graden waterkoud. Door een krachtige wind kan de gevoelstemperatuur daardoor nog een paar graden lager liggen. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. In het westen schijnt de zon het vaakst. In Zeeland en op de Wadden is er kans op een bui.

Waterkoud

Maandag overheerst de bewolking. In de loop van de dag neemt vanuit het oosten de neerslagkans toe. Het is dan waterkoud en het wordt niet warmer dan 4 graden in de Limburgse heuvels, 5 graden langs de oostgrens en 6-7 in de rest van het land. Normaal gesproken is het rond deze tij 12 à 13 graden. De gevoelstemperatuur ligt door de stevige noordoostenwind slechts enkele graden boven het vriespunt.

Gure herfstdag

Dinsdag wordt het naast koud ook nog nat. Het wordt de natste dag van de week en in heel het land kan er flink wat neerslag vallen. Een echte gure herfstdag. Het wordt 8 tot 10 graden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur weer wat omhoog.