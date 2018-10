PVV wil parlementair onderzoek zorg

Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV): Het gaat overal helemaal de mist in. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De PVV in de Tweede Kamer wil een parlementair onderzoek naar de systemen in de zorg. Dat zei PVV-Kamerlid Fleur Agema op Radio 1 naar aanleiding van het faillissement van ziekenhuizen in Lelystad en Amsterdam afgelopen week. „Het gaat overal helemaal de mist in”, constateert het Kamerlid.