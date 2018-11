’En dat allemaal in één familie!’

Daar moest ze werken in een gasmaskerfabriek. Heimelijk prikte ze gaatjes in de gasmaskers. Ze had lol bij de gedachte dat een Duitse soldaat door haar gaatje zou sterven bij een gasaanval. Mijn opa zat ook in het verzet, maar heeft het kamp niet overleefd.

En een oom is na de bevrijding uit een Jappenkamp per ongeluk getorpedeerd door een Amerikaanse onderzeeër. Nog een andere oom is omgekomen in Duitsland door loodvergiftiging die hij opliep bij het schilderen van doodskisten.

En mijn oudste oom heeft het Jappenkamp wel overleefd, maar heeft er een ernstig trauma aan overgehouden. En dat allemaal in één gezin! Thuis werd niet moeilijk gedaan over de oorlog. Je had goede Duitsers en slechte Duitsers.

Pas toen mijn moeder op haar zeventigste in een oorlogspsychose belandde, hoorden we wat mijn vader als soldaat in 1940 had meegemaakt. “We keken met onze oude geweren naar moderne tanks en konden alleen maar wegduiken”. Voor mijn moeder was er geen hulp.

Ze werd opgesloten in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Te midden van prostituees en junkies waar ze ook in de oorlog mee had vastgezeten. Niemand begreep dat ze niet onder de douche wilde.

Mijn moeder vond ’moffenmeiden’ naïef en dom. Ze vond dat je van het verleden moest leren en niet over moest zeuren. Zo zijn mijn twee broers, zuster en ik opgevoed. Niet zeuren over het verleden. Niet aan een regering vragen om excuses voor het leed dat onze ouders en hun familie is aangedaan. Het verleden is een gesloten boek. Dat geldt ook voor ’moffenmeiden’ en hun familie!

Max Kooijmans, Wommels