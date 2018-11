’En de award voor het helderste lichtje gaat... niet naar Gregory!’

Respect voor Johnny 'zonnetje in huis' Kraaijkamp. Hij blijft doorgaan zonder Corry King. Lijkt me pittig zonder expeditiegoeroe.

Samensmelting

Eén voor allen, allen voor één! De samensmeltingsproef is aangebroken. Met een open koker over een evenwichtsbalk. Het klinkt als een techniek die elke selfmade coach van tegenwoordig ik zijn of haar e-book heeft staan.

Na anderhalf uur proberen heeft Nienke haar billen eindelijk over de evenwichtsbalk en dondert Gregory lekker tactisch van boven naar beneden, zo in Nienke d'r koker. Maar geen nood Nienke, Gregory dacht even dat hij wél een dichte koker had meegekregen. De award voor het meest heldere lichtje gaat in ieder geval niet naar Gregory Sedoc. Dat is een ding dat zeker is.

Allerliefste Johny

Al mijn hoop is gevestigd op Loiza, die moet naar de samensmelting! Als tweede buffelt ze naar de overwinning. Toch is het Nienke die verliest. Ze moet naar Duivelseiland waar de liefste Johnny van alle Johnny’s op haar wacht.

Als een galante heer neemt hij haar tas over en samen wandelen ze een romantisch diner tegemoet. Ik zou zweren dat Nicolette met maden, koeienogen, kippenpoten en varkensmagen aan zou komen zetten, maar niets is minder waar. Het is echt eten wat de klok slaat.

Bal van een kilo in je klauwen

Maar dan staat de proef der proeven op de stoep. Als je even denkt dat je met volle maag in een heerlijke hangmat je ogen kunt sluiten, is daar altijd die 'lange lat' Nicolette met een dikke vette adder onder het gras. "Wie het langst wakker blijft!"

Na vijf uur vindt Nico het ook wel mooi geweest. Je ziet haar denken: 'HALLO, ik wil ook naar bed!' En dus moet de boel anders. Armen gestrekt met een bal van een kilo in je klauwen. Geen idee of Nienke dit thuis wel eens in een wilde nacht heeft uitgeprobeerd, maar uiteindelijk wint zij de proef. Ze zien haar aankomen morgenvroeg: 'Joehoeeeee, ben ik weer!'

Lieve Johnny, je bent een held. Ik heb ontzettend van jou (en Corry want jullie zijn nu toch mijn favoriete duo voor altijd) genoten. Je bent een echte heer, een grappenmaker en een perfecte robinson!