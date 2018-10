Macron betreurt Belgische keuze voor JSF: ’Tegen Europa’

Ⓒ EPA

PARIJS - De Franse president Emmanuel Macron vindt het jammer dat België heeft gekozen voor de Amerikaanse F-35 (Joint Strike Fighter of JSF) als opvolger voor de F-16, en niet voor de Typhoon van het Europese consortium Eurofighter. „Strategisch gezien druist deze beslissing in tegen de Europese belangen”, zei Macron tijdens een bezoek aan Slowakije. „Ik betreur de keus die is gemaakt.”