Gerrie (58) werkt door bij failliet MC Zuiderzee: Je laat je patiënten niet in de steek

“Iedereen is heel verdrietig. Ik werk al 37 jaar als verpleegkundige, de laatste twaalf jaar werk ik hier. Je deelt alles met elkaar en je wordt echt een soort familie. Ik vind het vreselijk dat dat straks opeens ophoudt, dat ik mijn collega’s niet meer zie.”

Dat het er niet altijd rooskleurig uitzag voor het ziekenhuis, wist het personeel wel. Maar het was niet bekend dat de situatie zó ernstig was. “Begin deze week wisten we nog niets. Dinsdag kregen we te horen dat het niet goed ging, en vanaf dat moment ging het heel snel. Donderdagmiddag konden we ons allemaal aanmelden bij het UWV.”

ONMACHTIG

“We worden goed op de hoogte gehouden, maar het is moeilijk. Je voelt je boos, gefrustreerd, onmachtig. Je kunt er niets aan veranderen. Sommige collega’s werken hier al sinds de start in 1983.

Gelukkig zijn we hier nog niet per direct gesloten. Voor de collega’s van het MC Slotervaart is het nog erger, daar gaat vanmiddag om drie uur de deur op slot. Daar moeten ze nu de afdelingen leeghalen, dat lijkt me echt vreselijk.”

TWEET

Gerrie krijgt wel al van alle kanten nieuw werk aangeboden. Haar man zette gisteravond namelijk een oproep op Twitter: ‛Mijn vrouw is op zoek naar een nieuwe werkgever die een verpleegkundige met 37 jaar ervaring kan gebruiken.’ De tweet werd ruim 800 keer gedeeld en er zijn al zo’n 80 reacties.

“Vooral ziekenhuizen uit de omgeving hebben interesse,” vertelt Gerrie. “Maar ik moet het nieuws eerst nog maar even laten bezinken.”

POSITIEF BLIJVEN

Voor nu probeert Gerrie samen met haar collega’s positief te blijven. “We hopen ergens toch nog een beetje op een doorstart,” zegt ze. Maar vandaag moet er gewoon gewerkt worden.

“Tot vier uur vanmiddag heb ik dienst en dan ga ik met vrienden uit eten. Mijn man moet dan maar betalen!”, zegt ze lachend. “Het heeft ook geen zin om bij te pakken neer te gaan zitten.”

