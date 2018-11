’Al langer iets mis met MC Slotervaart’

Ik vraag me nu dan ook af waar het toezicht was in al die tijd. Het is weer een bewijs dat het geld belangrijker wordt gevonden dan het menselijk welzijn. Je zal er maar worden opgenomen met een hersen- of hartinfarct en je krijgt te horen dat het geld op is en dat je maar binnen twaalf uur moet opkrassen.

Wat te denken van de mensen die in het ziekenhuis liggen, wellicht op een IC die ernstig ziek zijn. Ook zij worden geacht te verkassen, ongeacht of dit het genezingsproces ten goede komt.

Onmenselijk zoals dit wordt aangepakt, behandelend artsen staan met de rug tegen de muur. Voor mij staat vast dat de medische zorg een zaak van artsen is die daar jaren lang voor hebben gestudeerd en zich gesteund horen te voelen met een korps verpleegkundigen achter zich.

Sinds enkele jaren echter lijkt de hele zorg sector te draaien om geld met onkundige managers aan het roer en verzekeraars die het blijkbaar allemaal maar voor het zeggen hebben. Welk ziekenhuis zal de volgende zijn?

René Hallie, Capelle aan den IJssel