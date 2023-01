Politie: drie uithalers aangehouden op Maasvlakte

De verdachten van 19, 20 en 24 jaar oud zijn door de douane overgedragen aan de politie. Twee van hen werden eerder aangehouden als verdachte van uithalen. Afgelopen dagen meldde de politie al meerdere arrestaties op de Maasvlakte.

Uithalers worden vaak ingezet door criminele organisaties om op een haventerrein over toegangshekken te klimmen en te proberen containers open te breken om er drugs uit te halen.

De meeste uithalers in de Rotterdamse haven zijn jongeren die afkomstig zijn uit de havenstad. Dat zegt de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar in een interview met De Telegraaf. Hillenaar maakt zich grote zorgen over de invloed die de drugscriminaliteit heeft op de stad en zegt er ’s nachts wakker van te liggen.

Dinsdag maakt het Hit And Run Cargo (HARC)-team bekend hoeveel drugs er vorig jaar zijn onderschept in de Rotterdamse haven. België brengt tegelijkertijd naar buiten hoeveel er in de Antwerpse haven in beslag is genomen.