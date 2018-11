Uitkijken met kunstmatige intelligentie

Dit is maar de halve waarheid. De andere helft is dat diverse onderzoeken voorspellen dat door robotisering de helft van de banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zal verdwijnen. Bovendien hebben Gates, Musk en de onlangs overleden Hawking meer dan eens gewezen op de noodzaak van meer toezicht op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie omdat die met name bij zelflerende systemen anders straks niet meer de hand te houden zal zijn. Leuk dus dat Zuiderveld vindt dat we niets te vrezen hebben omdat je een systeem altijd kunt uitzetten, maar het lijkt me wijzer om te luisteren naar de waarschuwingen van eerder genoemde heren.

Ruud Leether, Den Haag