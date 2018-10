Weer verdachte pakketjes gevonden in VS

Het andere pakket werd gevonden in New York en was bedoeld voor James Clapper, de vroegere baas van de gezamenlijke inlichtingendiensten, aldus Amerikaanse media.

De Verenigde Staten zijn de afgelopen dagen opgeschrikt door de vondst van een reeks bompakketjes die waren verzonden aan prominente Democratische politici, CNN en acteur Robert De Niro. Geen van de pakketjes is ontploft. Wie verantwoordelijk is voor de actie, is nog onbekend.

