Drukke avondspits voor de boeg

Rond 15.00 uur staan er al lange files op de A2 (bij Waardenburg) en ook rond Utrecht is het druk, evenals op de A15 bij Gorinchem. Verder is het file vanaf het Prins Clausplein naar Delft-Noord (A13). Dan was er ook nog een aanrijding in de Velsertunnel, die daardoor deels dicht ging.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik