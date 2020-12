Doden na zware explosie waterzuiveringsinstallatie in Bristol

De loods na de zware ontploffing. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

AVONMOUTH - Bij een grote explosie op het terrein van een waterzuiveringsinstallatie bij Bristol, in het zuidwesten van Engeland, zijn vier doden en een gewonde gevallen. Volgens Britse media was het het tweede incident in twee weken tijd bij de waterzuivering in Avonmouth.