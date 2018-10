Illegaal tentenkamp met kinderen ontdekt in Bladel

Het gaat om een kamp met zo’n zes tenten. De mensen hebben vermoedelijk al langer in het bos verbleven, schrijven Omroep Brabant en Eindhovens Dagblad. Uit welk land de illegalen komen, is niet bekend. De leeftijd van de kinderen, zo’n tien in totaal, varieert volgens de politie.

Bij de operatie waren veel agenten betrokken, die kogelvrije vesten droegen. Dat was volgens een woordvoerder puur uit voorzorg. „Je weet niet wat je aan gaat treffen.” Uiteindelijk werden geen aanhoudingen verricht. De illegalen worden elders opgevangen en zijn medisch in orde.

Het incident staat niet op zichzelf: steeds vaker kamperen illegalen in de bossen om de oversteek naar andere landen te wagen. De burgemeester van Moerdijk vroeg onlangs nog Albanië om vluchtelingen af te raden via zijn gemeente naar Engeland te reizen.

