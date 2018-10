Non-stopkerkdienst tegen uitzetting Hayarpi

De 21-jarige Hayarpi is uitgeprocedeerd en moet na negen jaar in Nederland met haar ouders, zusje en broertje terug naar Armenië. Om daar een stokje voor te steken, vallen ze nu terug op een stokoude regel. Die schrijft voor dat de overheid geen kerkdienst onderbreekt om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen.

Bethel hoort bij de Haagse Protestantse Kerk in Nederland. De kerk hoopt met de non-stopdienst de Tamrazyans rust te bieden en tijd en ruimte te maken om alsnog tot een vergelijk te komen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Het gezin kan in Bethel logeren tot er een ’humanitaire oplossing’ is, zegt Derk Stegeman van de Haagse kerk. De kerk „begrijpt niet dat dit gezin niet in aanmerking komt voor het kinderpardon.” Daarom „bieden we met dit kerkasiel een adempauze”, zodat alles nog eens goed kan worden doorgenomen en zich misschien nieuwe informatie of nieuwe oplossingen aandienen.

De kerk biedt het Armeense gezin niet alleen onderdak, maar spreekt ook de overheid aan. „We hebben deze stap ook bij de burgemeester gemeld. We opereren niet stiekem, maar willen juist in gesprek over de gewetensnood waarin we verkeren en waaruit we handelen.”

De non-stopdienst is vrijdagmiddag begonnen. De Haagse PKN hoopt en rekent op versterking van andere kerken. Stegeman wijst erop dat een non-stopdienst „best zwaar is om te dragen.” Hij denkt daarom dat het goed was dat de Katwijkse kerk waar de Tamrazyans tot dusver schuilden, de „last heeft doorgegeven.”

Hayarpi en haar familie zijn „blij dat ze hier terecht kunnen, maar ook bang en bezorgd”, aldus Stegeman.