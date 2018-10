Horrorclown laat kindjes penis zien in Brabant

Deze krant heeft correspondentie uit een buurtapp ingezien, een chatgroep met buurtbewoners rond het Willaertpark in Waalwijk. Daarin wordt verteld dat de man gebruikmaakt van een bench met een soort radio daarin. Uit die radio komen hondengeluiden.

„Mees kwam vanmiddag thuis van het spelen bij een vriendje. Ze zagen in het bos een hondenhok staan, maken het open en zien een radio. Op dat moment horen ze voetstappen en rennen weg. De man komt dichterbij en heeft een clownmasker op met bloed aan de tanden”, zo meldt iemand in de groep.

Potloodventer

Wanneer de jongens hulp halen van oudere kinderen, laat de man ook nog ’zijn piemel zien’, aldus de buurtbewoner. „Gelukkig kwam de politie snel en konden de jongens hun verhaal doen. Wat lopen er toch gekken rond op deze wereld.”

De politie bevestigt het verhaal in grote lijnen: het lokken met hondengeluiden, de bench, de radio en het ’schennis plegen’. Na het voorval heeft een wijkagent rondgekeken in de wijk. Die heeft niets aangetroffen. Later vond een buurtbewoner de bench in de bosjes, zo bevestigt een woordvoerder.

De naam Mees is gefingeerd om de privacy van de buurtbewoners te respecteren.