Bruins: acute zorg is gegarandeerd

Voor acute zorg geldt in Nederland een norm van 45 minuten: patiënten moeten binnen die tijd per ambulance een ziekenhuis kunnen bereiken. Door de mogelijke sluiting van het ziekenhuis in Lelystad, moeten patiënten uitwijken naar ziekenhuizen zoals het Westfriesgasthuis in Hoorn.

Bruins verwacht niet dat andere ziekenhuizen in de omgeving van Lelystad in vergelijkbare problemen belanden. Mocht dat toch gebeuren ,,dan komt dat op het bordje van de Rijksoverheid’’, aldus de minister.

Over een mogelijke doorstart van het IJsselmeerziekenhuis kon de minister nog weinig zeggen. ,,Van de curator heb ik begrepen dat er mogelijke kandidaten zijn om activiteiten van het IJsselmeerziekenhuis over te nemen. Daar zou ik ook dolgraag meer over weten, maar dit is de informatie die ik nu op vrijdagmiddag heb.''