UvA-activisten: ’Geef Jordan Peterson niet alleen het podium!’

Petersons ideeën zouden onder meer ’pseudowetenschappelijk’ zijn en ’seksistisch’. Daarom willen de ondertekenaars van een (lange) open brief, die zich afficheren als ’Bezorgde Amsterdammers’, dat de organisatie een gastspreker uitnodigt, die Peterson van repliek moet dienen.

„Een extra gast kan tegenwicht bieden aan Petersons conservatieve, patriarchale, antifeministische, anti-klimaatwetenschappelijke, ’politiek incorrecte’ wereldbeschouwing”, aldus de opstellers van de brief. Onder hen bevinden zich onder anderen enkele bekende namen uit het extreem-linkse circuit van Internationale Socialisten.

Jordan Peterson, die volgende week woensdag zal spreken in Amsterdam, is de afgelopen jaren internationaal uitgegroeid tot veelgevraagd spreker en debater over heikele thema’s van deze tijd, waaronder identiteits- en genderpolitiek en eigentijds feminisme. Petersons YouTube-filmpjes, waarin hij debatteert en doceert, hebben miljoenen views en ook financieel gaat het de klinisch psycholoog inmiddels voor de wind. Hij was eerder in Nederland op een bijeenkomst van burgerinitiatief De Nederlandse Leeuw. Destijds trok hij ruim tweeduizend belangstellenden.

Geweld

Op social media brak intussen een discussie uit over de eisen van de briefschrijvers. Critici vragen zich af of het te verkopen is dat een debatinstelling op het laatste moment het format van een avond wijzigt onder druk van een groep ideologische tegenstanders.

Ook in Canada en de VS loopt Peterson regelmatig tegen dit type verzet op. Noord-Amerikaanse campussen zijn het toneel van een steeds feller wordende cultuurstrijd waarbij links-anarchistische activisten optredens van sprekers die worden gezien als ’rechts’ proberen te saboteren, niet zelden ook met gebruik van geweld.

Vrijheid van meningsuiting

De Bezorgde Amsterdammers beweren dat zij niet uit zijn op het ’deplatformen’ van Peterson – het ontnemen van een podium aan een spreker – het zou hen integendeel gaan om de vrijheid van meningsuiting. Ook tegenstanders van het in hun ogen ’zeer omstreden’ gedachtegoed van Peterson moeten, zo vinden zij, bij Room for Discussion aan bod kunnen komen.

Room for Discussion heeft inmiddels aangeboden om twintig minuten extra tijd in te ruimen voor vragen uit de zaal. Een extra gast komt er niet. ’Daarvoor is geen ruimte’, aldus de organisatie.